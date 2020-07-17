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Народные новостиНародные новостиКонгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время. Об этом сообщил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Новый законопроект будет направлен на противодействие "российским хакерам", сообщил Маккарти в Twitter.
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Конгрессмен США объявил о разработке законопроекта против «русских хакеров»

Газета.Ru03:40

Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»

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Конгрессмен-республиканец пообещал законопроект против «российских хакеров»

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В США хотят пресечь «попытки Москвы» украсть данные о вакцине

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Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров»

РИА Новостивчера в 18:37

В США заявили о подготовке законопроекта против «российских хакеров»

ТАССвчера в 18:36
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Toyota презентовала обновленную Toyota Camry

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На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути

«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

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ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

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Армия и оружие

«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота

Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.
ТАСС 04:00
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На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
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Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
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В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Nissan официально представил новый кроссовер Magnite

По заявлению управляющего директора Nissan Motor India Ракеша Шривастава, "Nissan Magnite - это высокотехнологичный и в то же время самый доступный компактный кроссовер в модельном ряду компании".
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Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире

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Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

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Трейлер с налётом ужасов к запуску обновления Desolation для No Man’s Sky

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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
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Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
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По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
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В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов

Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в сутки, сообщает TourDom.ru.
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Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел

По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

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