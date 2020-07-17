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Народные новостиНародные новостиКонгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время. Об этом сообщил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Новый законопроект будет направлен на противодействие "российским хакерам", сообщил Маккарти в Twitter.
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Конгрессмен США объявил о разработке законопроекта против «русских хакеров»

Газета.Ru03:40

Сенатор США посулил новый закон против «российских хакеров»

Телеканал 360°вчера в 18:58

Конгрессмен-республиканец пообещал законопроект против «российских хакеров»

Известиявчера в 20:07

В США хотят пресечь «попытки Москвы» украсть данные о вакцине

REGNUMвчера в 19:04

Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»

РБКвчера в 23:26

Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров»

РИА Новостивчера в 18:37

В США заявили о подготовке законопроекта против «российских хакеров»

ТАССвчера в 18:36
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Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

Newia.ru вчера в 16:02
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Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

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«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
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Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
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Правительство одобрило расширение упрощённого налогообложения

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении сферы применения упрощённой системы налогообложения (УСН).
Адыгея Сегодня 14 июля в 06:42
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

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Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

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Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

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В Индонезии затонул десантный корабль

Десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta затонул во вторник во время шторма.
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