Коронавирус
Народные новостиКонгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время. Об этом сообщил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Новый законопроект будет направлен на противодействие "российским хакерам", сообщил Маккарти в Twitter.
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Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Политика
Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Экономика
Правительство одобрило расширение упрощённого налогообложения
Правительство РФ одобрило законопроект о расширении сферы применения упрощённой системы налогообложения (УСН).
Адыгея Сегодня 14 июля в 06:42
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Футбол
В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:53
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Происшествия
Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году
В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
Армия и оружие
Украина проведет учения с приглашением стран НАТО
ИА Красная Весна 05:42
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 вчера в 20:53
Происшествия
В Индонезии затонул десантный корабль
Десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta затонул во вторник во время шторма.
Российская газета 05:24