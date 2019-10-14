Политика
REGNUMКонгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
Необычные поздравления получили военнослужащие Военно-морского флота США от ветерана афганской войны, американского конгрессмена Брайана Маста. Политик снабдил поздравительные слова фотографией российского крейсера «Петр Великий», разместив публикацию в Twitter.
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Армия и оружие
Сирийские войска начали переброску на курдские территории
Военное дело вчера в 23:10
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Авто
В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца
UsedCars.ru вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Интерфакс - Россия 00:49
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.
GoTennis.ru вчера в 05:59
Авто
Россиян предупредили об изменении транспортного налога
Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.
UfacityNews.ru вчера в 11:08
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Коммерсантъ вчера в 03:56
Авто
В России продадут Rolls-Royce с метеоритом
Компания Rolls-Royce привезла в Россиию роскошный Phantom Tranquility, интерьер которого украшен частичкой настоящего метеорита.
Тарантас Ньюс вчера в 06:26
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Космос
Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС
Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир могут провести на Международной космической станции больше времени, чем было запланировано ранее.
Российская газета вчера в 21:55
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
Вести.Ru 01:00
Политика
О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Политика
Захарова ответила Латвии на слова о неприемлемости салюта в Москве
Ранее МИД Латвии назвал "недружественным шагом" праздничный салют в Москве в честь освобождения Риги.
РЕН ТВ 12 октября в 04:59
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40
В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM 01:23
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия
Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Дубровского
Как сообщало ИА REGNUM, Трунов заявил журналистам о возбуждении против экс-губернатора уголовного дела. Речь якобы идёт о 20 млрд рублей.
REGNUM 00:01
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Кино
Роберт Дауни-младший исполнил роль доктора Дулиттла
Американский актер Эдди Мерфи заявил в Instagram, что роль доктора Дулиттла, ветеринара с уникальными способностями, которого он все время изображал на экране, досталась Роберту Дауни-младшему.
Народные новости вчера в 16:41
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.
REGNUM вчера в 18:54
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 07:18
Кино
«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
РИА Новости вчера в 16:58
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