Политика

REGNUMREGNUMКонгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

Необычные поздравления получили военнослужащие Военно-морского флота США от ветерана афганской войны, американского конгрессмена Брайана Маста. Политик снабдил поздравительные слова фотографией российского крейсера «Петр Великий», разместив публикацию в Twitter.
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