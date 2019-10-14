с чего всё началось

К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий». На публикацию Маста обратил внимание редактор издания Politico Дэйв Бруан. «С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.

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