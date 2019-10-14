с чего всё началось

К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий». На публикацию Маста обратил внимание редактор издания Politico Дэйв Бруан. «С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.

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Армия и оружие NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.

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Религия Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.

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Футбол Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.

Культура Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.

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