Политика
ТАССКонгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов
Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.
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Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 21:59
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Наука
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Lenta.ru вчера в 18:22
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ 18 июля в 07:04
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Экономика
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Авто
На Камчатке снижен транспортный налог на машины старше 10 лет
Новый закон, согласно которому транспортный налог для автомобилей старше 10 лет будет снижен, был принят единогласно депутатами законодательного собрания Камчатского края во вторник, 21 июля.
SpeedMe 00:14
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
Новые автомобили вчера в 13:30
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем 19 июля в 23:10
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.
Матч ТВ 19 июля в 15:09
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которой участвовали добровольцы из числа военных.
ЮГ Times вчера в 01:53
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания вчера в 09:44
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Экономика
«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19
В апреле 2020 года торговая сеть «Магнит» зафиксировала рост продаж алкоголя на 13%, а водки — на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
РБК 00:00
Политика
Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
Экономика
Эксперт предупредил о деноминации с девальвацией в августе
Как сообщает ToDay News Ufa, Россия столкнется с девальвацией и деноминацией рубля из-за нескольких причин.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В России число нулевых пациентов с коронавирусной инфекцией может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса.
ФедералПресс вчера в 23:46
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ 18 июля в 17:11