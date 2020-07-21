Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов

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