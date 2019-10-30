Политика
Российская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:05
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве
Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика
В Донецке начал работу международный экономический форум
Международный экономический форум начал свою работу во вторник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
News-24.ru 05:48
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Газета.Ru вчера в 09:14
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы
«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.
Известия 06:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.
РИА Новости 06:08
Происшествия
Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Авто
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»
Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Происшествия
Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках
Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Футбол
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58