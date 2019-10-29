Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. В частности, речь идет о министре национальной обороны Хулуси Акаре.

Гаджеты Samsung представил концепт нового складного смартфона В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы» Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Общество В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.

Здоровье Совет почётных граждан Владивостока провел расширенное заседание На повестке заседания Совета почетных граждан Владивостока обсуждались сразу два важных для всех жителей вопроса – это безопасность дорожного движения и улучшение качества медицинского обслуживания.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Футбол Джикии вручили «Золотого кабана» Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.