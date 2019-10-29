Политика
Российская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. В частности, речь идет о министре национальной обороны Хулуси Акаре.
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Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции
Московский Комсомолец Турция08:05
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Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
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Армия и оружие
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Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Баскетбол
«Химки» уверенно обыграли «Панатинаикос», набрав 103 очка
В Евролиге завершился матч пятого тура регулярного чемпионата, в котором «Химки» принимали «Панатинаикос».
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Происшествия
Жительница Китая хотела вывезти возможное золото в мобильном телефоне
Напомним, что в октябре был задержан гражданин КНР с 12 слитками, предположительно золота, спрятанными в обуви под стельками.
Шоу-бизнес
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Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
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Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Общество
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Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
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Совет почётных граждан Владивостока провел расширенное заседание
На повестке заседания Совета почетных граждан Владивостока обсуждались сразу два важных для всех жителей вопроса – это безопасность дорожного движения и улучшение качества медицинского обслуживания.
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
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Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Армия и оружие
Главаря ИГИЛ нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы
Важную роль в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сыграл некий курдский агент, который внедрился в террористическую группировку и предоставил США подробный план убежища главаря ИГИЛ*.
Общество
Более всего россияне боятся болезни детей или родственников
Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Здоровье
Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС
В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.