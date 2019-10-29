Политика

Российская газетаРоссийская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. В частности, речь идет о министре национальной обороны Хулуси Акаре.
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МИД Турции осудил решение конгрессменов США по санкциям в отношении Анкары

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В Турции осудили принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары

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Газета.Ru19:44

МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях

RT на русском19:13
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