Политика

Российская газетаРоссийская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции

Инициатива носит название PACT Act - от Protect Against Conflict by Turkey Act, что означает "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Конгресс США выдвинул ультиматум Трампу

РЕН ТВ01:13

Палата представителей США одобрила введение санкций против Турции

Газета.Ru02:48

Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции

Московский Комсомолец Турциявчера в 08:05

МИД Турции осудил решение конгрессменов США по санкциям в отношении Анкары

ТАССвчера в 20:13

Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии

РБКвчера в 18:40

МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях

RT на русскомвчера в 19:13

В Турции осудили принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары

РИА Новостивчера в 21:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт

News.ru 28 октября в 05:27
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие

Турция отказалась от покупки российских Су-35

Lenta.ru вчера в 15:54
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Смерть родителей выбила Андрея Губина из колеи

Актуальные Новости 03:10
Авто

Назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Российский автопарк насчитывает немногим более 10 миллионов кроссоверов и внедорожников.
Новые автомобили 28 октября в 06:03
Транспорт

В Воронеже водители двух маршрутов саботировали работу

В среду, 30 октября, водители маршрутов №6 и 15 саботировали работу, сообщили в пресс-службе мэрии.
АиФ Воронеж 02:45
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

REGNUM 00:36
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Общество

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Российская газета 03:17
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 28 октября в 05:59
Единоборства

Кадр дня: Сауль «Канело» Альварес прилетел в Лас-Вегас

Allboxing.ru 02:55
Экономика

Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами

Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.
Саминвестор 01:34
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 вчера в 05:21
Хоккей

Малкин признал наличие паспорта США

МК-Спорт вчера в 06:22
Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Кино

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии

Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
News.ru 02:39
Общество

Подработка в сфере образования стала наиболее популярной среди россиян

Специалисты провели опрос, согласно которому самой популярной подработкой у россиян оказалось предоставление услуг в образовательной и деловой сферах.
VSE42.RU 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное