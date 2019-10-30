Политика
Российская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции
Инициатива носит название PACT Act - от Protect Against Conflict by Turkey Act, что означает "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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Несмотря на туманную политику Трампа, США всё ещё могут ввести санкции в отношении Турции
Московский Комсомолец Турциявчера в 08:05
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«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
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РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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Смерть родителей выбила Андрея Губина из колеи
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Российский автопарк насчитывает немногим более 10 миллионов кроссоверов и внедорожников.
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В среду, 30 октября, водители маршрутов №6 и 15 саботировали работу, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
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Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами
Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
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Россия озабочена количеством спутников США в космосе
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Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
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Кадр дня: Сауль «Канело» Альварес прилетел в Лас-Вегас
Экономика
Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами
Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.
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Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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Малкин признал наличие паспорта США
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В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
Политика
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
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Подработка в сфере образования стала наиболее популярной среди россиян
Специалисты провели опрос, согласно которому самой популярной подработкой у россиян оказалось предоставление услуг в образовательной и деловой сферах.