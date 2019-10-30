Политика

Российская газетаРоссийская газетаКонгрессмены США одобрили санкции против Турции

Инициатива носит название PACT Act - от Protect Against Conflict by Turkey Act, что означает "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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