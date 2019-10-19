Политика
РБККонгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией
Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майкла Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список международных террористических организаций (FTO).
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Почему в США требуют признать украинский батальон «Азов» террористической организацией
RT на русском19 октября в 12:44
Признание «азовцев» террористами в США грозит арестом активов Коломойского
Народные новости19 октября в 06:25
В конгрессе США потребовали признать «Азов» террористической организацией
РИА Новости19 октября в 05:15
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СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
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На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
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Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
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Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Sputnik Литва вчера в 06:50
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
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В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
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Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 07:45
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
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Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
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Газзаев раскритиковал тренерский штаб «Краснодара»
Валерий Газзаев поделился впечатлениями от матча 13 тура РПЛ, в котором "Динамо" сыграло вничью 1:1 с "Краснодаром".
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В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.
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В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
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