Политика

РБКРБККонгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией

Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майкла Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список международных террористических организаций (FTO).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почему в США требуют признать украинский батальон «Азов» террористической организацией

RT на русском19 октября в 12:44

Признание «азовцев» террористами в США грозит арестом активов Коломойского

Народные новости19 октября в 06:25

Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией

РБК18 октября в 19:44

В США связали массовую стрельбу с националистами «Азова»

Lenta.ru18 октября в 20:38

Власти США могут признать украинских националистов террористами

URA.Ru18 октября в 20:36

В конгрессе США потребовали признать «Азов» террористической организацией

РИА Новости19 октября в 05:15

Конгресс США потребовал приравнять украинский полк «Азов» к ИГ

RuNews24.ru18 октября в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Кино

Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»

Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Кино

Александр Петров: «Климу Шипенко нравится, как я молчу»

Независимая газета 11:35
Футбол

Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Киберспорт

Дебютный трейлер обновленного DOOM 64

Srnsk 12:12
Авто

Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость

Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей 08:52
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Армия и оружие

В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 10:40
Общество

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Кино

Провал «Гемини» с Уиллом Смитом обойдётся студии в $75 млн

Фильм Про 08:24
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru 09:48
Происшествия

В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 14:14
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Политика

В Эстонии изменилось отношение к русским

В Эстонии стали лучше относиться к русским и русскому языку. Об этом рассказал журналист американского издания Politico Виджай Махешвари.
Победа РФ 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное