Политика
Lenta.ruПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.
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Обнародован астропрогноз для знаков зодиака, которым подарит счастье 2020 год
Наступающий год подарит счастье людям, которые рождены под знаками Стрельца, Рыб и Тельца.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Экономика
Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы
На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
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Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
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Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
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Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
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Причиной подорожания станет рост ставок утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленный с 1 января 2020 года.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
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Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Футбол
Роналду купил квартиру стоимостью 8 млн евро
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел квартиру в центре Лиссабона.
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Отец Зайцева обещает доказать разврат экс-супруги хоккеиста
Отец хоккеиста Никиты Зайцева обещает обнародовать подтверждение недостойного поведения бывшей жены сына Маргариты.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
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В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
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Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат
Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
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Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.