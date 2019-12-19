Политика

Lenta.ruLenta.ruПалата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию дебатов и голосования вел на YouTube телеканал FOX. За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

RT на русском20:48

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Lenta.ru20:47

Палата представителей США поддержала импичмент Дональду Трампу

Московский Комсомолец21:09

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа по обоим пунктам

Известия20:53

Что нужно знать о третьем в истории импичменте президента США

Российская газета21:09

Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента

ТАСС22:32

Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент Трампа

РИА Новости20:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Общество

Обнародован астропрогноз для знаков зодиака, которым подарит счастье 2020 год

Наступающий год подарит счастье людям, которые рождены под знаками Стрельца, Рыб и Тельца.
Аргументы недели 11:12
Технологии

Sony отрицает неожиданно высокие цены на PlayStation 5

iXBT.com 19:47
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Экономика

Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Известия вчера в 16:59
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
OAnews 07:28
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 16 декабря в 04:10
Происшествия

В Благовещенске массово эвакуировали детские сады

РИА Новости 21:29
Авто

Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора

Причиной подорожания станет рост ставок утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленный с 1 января 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:35
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 21:16
Происшествия

В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали

В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
RT на русском 22:45
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com 16 декабря в 13:55
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Футбол

Роналду купил квартиру стоимостью 8 млн евро

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел квартиру в центре Лиссабона.
Bookmaker-ratings.ru 00:55
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва вчера в 11:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском 10:26
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Отец Зайцева обещает доказать разврат экс-супруги хоккеиста

Отец хоккеиста Никиты Зайцева обещает обнародовать подтверждение недостойного поведения бывшей жены сына Маргариты.
Национальная служба новостей 11:07
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Автоновости дня 16 декабря в 04:20
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru 14:54
Транспорт

СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

РБК 21:36
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт 18:04
Происшествия

Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат

Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное