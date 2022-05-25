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Конгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газе

Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает
 конгрессвумен Бет ван Дёйн.
РИА Новости
В ходе пресс-конференции с главой правительства Японии Фумио Кисидой президент сказал, что планета "станет сильнее и независимее от топлива" из-за взрывного подорожания ресурсов.
Pravda.Ru
Американский лидер отметил, что человечество станет сильнее в конечном итоге из-за снижения потребности в ископаемом топливе.
Народные новости
В США несколько месяцев стоимость бензина превышает $4,5 за галлон.
Газета.Ru

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Конгрессвумен Ван Дайн: президент Байден явно оторван от реальности, раз считает топливный кризис благом для США
Радио Sputnik10:54
В конгрессе считают, что Байден потерял связь с реальностью, назвав дорогое топливо благом
Газета.Ru11:11
Конгрессвумен осудила речь Байдена на саммите с Кисидой: «Оторван от реальности»
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ИА Красная Весна10:48
В конгрессе США заявили о потере Байденом связи с реальностью
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Конгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газе
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