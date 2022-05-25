РИА НовостиКонгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газеПрезидент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн.РИА НовостиВ ходе пресс-конференции с главой правительства Японии Фумио Кисидой президент сказал, что планета "станет сильнее и независимее от топлива" из-за взрывного подорожания ресурсов.Pravda.RuАмериканский лидер отметил, что человечество станет сильнее в конечном итоге из-за снижения потребности в ископаемом топливе.Народные новостиВ США несколько месяцев стоимость бензина превышает $4,5 за галлон.Газета.RuЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиPravda.RuЭкономика сегодняФАНРЕН ТВГазета.RuПодробнее о событииКонгрессвумен Ван Дайн: президент Байден явно оторван от реальности, раз считает топливный кризис благом для СШАРадио Sputnik10:54В конгрессе считают, что Байден потерял связь с реальностью, назвав дорогое топливо благомГазета.Ru11:11Конгрессвумен осудила речь Байдена на саммите с Кисидой: «Оторван от реальности»Pravda.Ru10:59В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностьюРЕН ТВ11:15В Конгрессе США заявили, что Белый дом оторван от реальностиИА Красная Весна10:48В конгрессе США заявили о потере Байденом связи с реальностьюОбщественная служба новостей10:42Конгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газеРИА Новости10:15Показать ещёОценить145Поделиться