Общество
News.ruЧетверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году
Число компаний, которые намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%. Год назад о готовности улучшить финансовое состояние своих работников заявляли на 7% работодателей меньше.
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Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Политика
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Экономика
Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам
Россияне назвали главные причины своих неплатежей по кредитам и различным займам.
Общество
Православные христиане отмечают Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали шесть школ
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Экономика
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Армия и оружие
Китайские СМИ удивились умению России конкурировать с США
Здоровье
В России выросло число больных гипертонией
За последние 10 лет в России выросло число пациентов с гипертонией. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского началась акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита».
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Космос
Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу
Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Футбол