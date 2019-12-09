Число компаний, которые намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%. Год назад о готовности улучшить финансовое состояние своих работников заявляли на 7% работодателей меньше.

Четверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году

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