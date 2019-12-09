Общество

News.ruNews.ruЧетверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году

Число компаний, которые намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%. Год назад о готовности улучшить финансовое состояние своих работников заявляли на 7% работодателей меньше.
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Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат

РБК22:01

В России все больше работодателей готовы повышать зарплаты

URA.Ru23:05

Четверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году

News.ru23:10
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Известия 19:10
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СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия 19:39
Политика

Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
RT на русском 21:11
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Экономика

Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам

Россияне назвали главные причины своих неплатежей по кредитам и различным займам.
Невские Новости 22:33
Общество

Православные христиане отмечают Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург 21:28
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали шесть школ

RT на русском 20:27
Политика

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
РБК 19:31
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ 21:37
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Известия 13:40
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Экономика

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известия 17:59
Армия и оружие

Китайские СМИ удивились умению России конкурировать с США

ПолитРоссия вчера в 13:47
Здоровье

В России выросло число больных гипертонией

За последние 10 лет в России выросло число пациентов с гипертонией. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
RT на русском 22:01
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru 22:11
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 09:08
Политика

Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского началась акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита».
РБК 14:35
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Космос

Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Life.ru вчера в 09:30
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
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Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Наука

Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
ToDay News Ufa вчера в 13:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру 20:40
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Футбол

«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ

РИА Новости 12:57
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