Общество
ВедомостиКонкурент Лукашенко на президентских выборах задержан
Бабарико ранее заявлял, что, по его мнению, расследование вокруг банка носит политический, заказной характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 г. до мая 2020 г. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт вчера в 16:28
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза вчера в 13:13
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Политика
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ вчера в 03:56
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 03:04
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
Общество
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
РИА Новости 19:02
Общество
Названы основные симптомы коронавируса у детей
Русская Планета 16:03
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
Наука
Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь
Piter.tv 16 июня в 04:40
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган не развелись
Журналисты ОНТ передают информацию, что пара не развелась. Более того, развода не будет - Джиган и Самойлова помирились.
Вести Подмосковья 16 июня в 03:23
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
Двух боевиков банды Басаева-Хаттаба задержали по делу о нападении на российских солдат в Дагестане в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 07:25
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. Об этом сообщает агентство «Москва».
Мослента 10:06
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2»
Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле.
Wday.ru 11:20
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
РИА Новости 08:47