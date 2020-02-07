Политика
Lenta.ruКонкурент Трампа снялся с президентских выборов США
4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента. На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку
Интерфаксвчера в 08:13
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