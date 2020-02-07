Политика

Lenta.ruLenta.ruКонкурент Трампа снялся с президентских выборов США

4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента. На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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Бывший конгрессмен-республиканец Уолш вышел из президентской гонки в США

ТАССвчера в 08:43

Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку

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Кандидат в президенты США Джо Уолш выбыл из предвыборной гонки

RT на русскомвчера в 08:19

Один из республиканцев США выбыл из президентской гонки

REGNUMвчера в 08:41

Кандидат в президенты США Джо Уолш снялся с выборов

Московский Комсомолецвчера в 09:36

С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

РБКвчера в 13:02

Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США

Lenta.ruвчера в 14:22
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В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
РБК 01:31
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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
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Tesla отказалась активировать автопилот в Model 3 после перепродажи

После обращения в Tesla владелец получил ответ о том, что компания сожалеет о данной проблеме, но новый владелец автомобиля может сам подключить функции автопилота.
32CARS.ru вчера в 15:56
Политика

Украина требует от США вернуть деньги за купленное оружие

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Украина.ру вчера в 07:40
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Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
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Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

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Пятый канал вчера в 15:33
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Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ вчера в 09:39
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«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru 06 февраля в 12:10
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Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Кино

Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле

Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.
Lenta.ru 06 февраля в 16:02
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
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Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:06
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела позиций самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.
РБК вчера в 16:50
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«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»

Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
Известия вчера в 16:00
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
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Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
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Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером в мире

Вторую позицию в перечне самых высокооплачиваемых тренеров занимает рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – 1,94 миллиона евро.
ProstoProSport вчера в 12:07
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Forbes назвал богатейших россиян

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин возглавил российскую часть богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
ФАН 06 февраля в 07:57
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва вчера в 15:30
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