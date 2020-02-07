Политика

Lenta.ruLenta.ruКонкурент Трампа снялся с президентских выборов США

4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента. На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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РБК13:02

Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США

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Джо Уолш
Американский музыкант, гитарист, композитор, продюсер и актёр. Он был членом трёх коммерчески успешных групп: James Gang, Barnstorm и Eagles.
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