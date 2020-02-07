Политика
Lenta.ruКонкурент Трампа снялся с президентских выборов США
4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента. На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку
Интерфаксвчера в 08:13
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Происшествия
Россияне не пострадали в результате беспорядков на юге Казахстана
Конфликт произошел на юге Казахстана в Кордайском районе между местными жителями. В нем погибли восемь человек и 40 получили ранения.
Авто
Составлен рейтинг лучших трёхдверных внедорожников
В список лучших трёхдверных внедорожников, которые можно приобрести в России, по версии «Автоновостей дня» при поддержке специалистов вошли Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4х4.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Общество
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Здоровье
Врач назвал основной симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Общество
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Общество
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Культура
Жан-Поль Готье представил в Москве «Фэшн Фрик Шоу»
В Москве начались показы «Фэшн Фрик Шоу» Жан-Поля Готье. В этом проекте знаменитый кутюрье выступил и режиссёром, и автором сценария.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Фигурное катание
Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Здоровье
Почему российская эпидемия страшнее китайской
Первая сводится к тому, что если даже эпидемии в России не будет, борьба с вирусом камня на камне не оставит.