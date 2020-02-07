Политика

Lenta.ruLenta.ruКонкурент Трампа снялся с президентских выборов США

4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента. На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Бывший конгрессмен-республиканец Уолш вышел из президентской гонки в США

ТАССвчера в 08:43

Получивший 1% голосов на кокусе в Айове республиканец Уолш покинул президентскую гонку

Интерфаксвчера в 08:13

Кандидат в президенты США Джо Уолш выбыл из предвыборной гонки

RT на русскомвчера в 08:19

Один из республиканцев США выбыл из президентской гонки

REGNUMвчера в 08:41

Кандидат в президенты США Джо Уолш снялся с выборов

Московский Комсомолецвчера в 09:36

С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

РБКвчера в 13:02

Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США

Lenta.ruвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

Россияне не пострадали в результате беспорядков на юге Казахстана

Конфликт произошел на юге Казахстана в Кордайском районе между местными жителями. В нем погибли восемь человек и 40 получили ранения.
Невские Новости 03:08
Авто

Составлен рейтинг лучших трёхдверных внедорожников

В список лучших трёхдверных внедорожников, которые можно приобрести в России, по версии «Автоновостей дня» при поддержке специалистов вошли Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4х4.
Профиль 02:43
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Lenta.ru вчера в 02:08
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Российская газета 00:05
Общество

Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Lenta.ru 02:07
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News вчера в 02:39
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
РБК 06 февраля в 04:48
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков

Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН вчера в 03:20
Общество

В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

Rambler News Service вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр вчера в 02:07
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Культура

Жан-Поль Готье представил в Москве «Фэшн Фрик Шоу»

В Москве начались показы «Фэшн Фрик Шоу» Жан-Поля Готье. В этом проекте знаменитый кутюрье выступил и режиссёром, и автором сценария.
Россия – Культура вчера в 12:16
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Известия вчера в 23:29
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Goroday.ru 02:18
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Армия и оружие

Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

Lenta.ru 03:18
Фигурное катание

Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
МК-Спорт вчера в 11:33
Здоровье

Почему российская эпидемия страшнее китайской

Первая сводится к тому, что если даже эпидемии в России не будет, борьба с вирусом камня на камне не оставит.
Росбалт 05 февраля в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное