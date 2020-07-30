Экономика

Lenta.ruLenta.ruКонкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой

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Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista. Источник агентства на рынке указывает, что интерес к Dostavista проявляют несколько компаний.
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Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой

Lenta.ru12:48

Источник: китайская DiDi планирует выйти на российский рынок экспресс-доставки

ТАСС08:23
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