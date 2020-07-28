Политика

Газета.RuГазета.RuКонкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым. По словам Тихановской, это очень больной вопрос, который "сталкивает людей лбами".
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Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым

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