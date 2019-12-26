Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы.

с чего всё началось

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.

Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

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