Экономика
ВедомостиКонкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы.РБК06:35
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ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено
Агентство страховых новостейвчера в 12:00
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Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Музыка
Шатунов рассказал о конфликте с Разиным
Авто
Audi A6 получил новые базовые моторы в России
Компания Audi объявила о старте приема заказов в России на седан A6 в новых базовых модификациях.
Футбол
Защитник «Ротора» Иван Хомуха переходит в «Енисей»
В «Ротор» 25-летний защитник попал минувшим летом и успел провести за волгоградский клуб только 16 матчей.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Биатлон
Определились все участники «Рождественской гонки» в Германии
28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Заявлены 10 команд из девяти стран.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная прервали пресс-конференции после выступления в произвольной программе на чемпионате России.
Авто
Рассекречены новинки от Hyundai для России в 2020 году
Компания Hyundai намерена до первой половины следующего года представить на российском рынке две новые модели Hyundai Solaris и Creta.
Здоровье
Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством
Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН, несмотря на противодействие со стороны США, приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Общество
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
При пожаре в Пермском крае погибла мать с тремя детьми
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Пермском крае. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.