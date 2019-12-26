Экономика

ВедомостиВедомостиКонкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.
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с чего всё началось

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы.
РБК06:35

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ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование жизни полиции

Ведомости07:46

ФАС после жалобы «Росгосстраха» приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД

Коммерсантъ11:24

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

РБК06:35

ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено

Агентство страховых новостейвчера в 12:00

ФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД

Компания10:30
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Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Mirmol.ru вчера в 11:23
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