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ВедомостиКонкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.
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ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено
Агентство страховых новостейвчера в 12:00
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