Экономика

ВедомостиВедомостиКонкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.
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ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование жизни полиции

Ведомости07:46

ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

РБК06:35

ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено

Агентство страховых новостейвчера в 12:00

ФАС приостановила конкурс на страхование сотрудников МВД

Компания10:30
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Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
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Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
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Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
РИА Новости 10:36
Общество

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На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Армия и оружие

База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

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Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
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Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Встреча между Путиным и Эрдоганом обещает стать сложной

На 8 января 2020 года намечен визит в Стамбул президента России Владимира Путина.
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Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Ежедневно на голову украинцам выливают тонну военной пропаганды.
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Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

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Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
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