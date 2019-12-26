Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.

Политика Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил, почему, на его взгляд, Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.

Общество Елена Батурина объявлена в розыск Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».

Общество Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.

Футбол «Реал» отказал Зидану в покупке Погба Источник со ссылкой на AS сообщает, что руководство "Реала" отказало главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану в покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Экономика Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).

Происшествия В Казахстане разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Общество Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.

Здоровье Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.

Футбол Мане: «„Ливерпуль“ извлек урок из упущенного чемпионства» Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ:Когда проигрываешь в борьбе за чемпионство, то это психологически трудно, поэтому мы сейчас постоянно сконцентрированы.В нынешнем сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Политика Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства.