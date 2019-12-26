Экономика
ВедомостиКонкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков. Победе «Согаза» предшествовало исключение из списка участников конкурса, а затем таинственное возвращение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС России: заключение контракта МВД с «СОГАЗом» на 12,5 млрд р. приостановлено
Агентство страховых новостейвчера в 12:00
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил, почему, на его взгляд, Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Общество
Елена Батурина объявлена в розыск
Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Общество
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
Футбол
«Реал» отказал Зидану в покупке Погба
Источник со ссылкой на AS сообщает, что руководство "Реала" отказало главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану в покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Футбол
Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную 19-го тура АПЛ
Наибольшее представительство в команде (три футболиста) получил «Ливерпуль», разгромивший «Лестер» (4:0). Полностью сборная выглядит следующим образом: Вратарь: Том Хитон («Астон Вилла»).
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Здоровье
Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году
Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.
Футбол
Мане: «„Ливерпуль“ извлек урок из упущенного чемпионства»
Форвард "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ:Когда проигрываешь в борьбе за чемпионство, то это психологически трудно, поэтому мы сейчас постоянно сконцентрированы.В нынешнем сезоне мы выступаем лучше, чем в прошлом.
Армия и оружие
Жители Счастья потребовали от Украины убрать из города бронетехнику
Жители города Счастье Луганской области потребовали от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывести за пределы города бронетехнику.
Политика
Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Политика
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства.
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Биатлон
Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.