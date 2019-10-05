Коннолли ударил пяткой после прострела с левого фланга, а затем сам же добил отражённый вратарём мяч в ворота. Видео доступно на «Чемпионате».

Коннолли добил мяч в ворота «Тоттенхэма» после собственного удара пяткой. Видео

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