Футбол
ЧемпионатКоннолли добил мяч в ворота «Тоттенхэма» после собственного удара пяткой. Видео
Коннолли ударил пяткой после прострела с левого фланга, а затем сам же добил отражённый вратарём мяч в ворота. Видео доступно на «Чемпионате».
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Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Туркмения отказала журналисту «Комсомольской правды» в визе на саммит СНГ
Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.
РИА Новости 05:07
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Фигурное катание
Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире
Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Футбол
Кержаков выйдет с первых минут в матче «Зенита» с «Уралом»
Екатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:25
Футбол
«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Авто
В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
Оka.fm вчера в 09:00
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 сломало меню «Пуск»
Несколько дней назад корпорация Microsoft в очередной раз обновила ОС Windows 10, исправив проблему с печатью на принтерах.
OAnews 04:11
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Происшествия
В торговом центре на Кубани ребенка нашли в камере хранения
Вечерний курьер вчера в 08:20
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Общество
Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре
Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru 04 октября в 17:54
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии возобновить авиасообщение с Россией
В Госдуме России прокомментировали слова главы МИД Грузии о желании возобновить авиасообщение с Россией.
Мойка78 вчера в 05:21
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC для бесконтактных платежей по всему миру, согласно данным инсайдеров.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Хоккей
Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
Чемпионат 03:39
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13