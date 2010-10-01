Футбол
Спорт-ЭкспрессВ Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым
У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию. У киевского же «Динамо» сейчас неудачный период в своей лиге — клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым.
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с чего всё началось
В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.Спорт-Экспрессвчера в 13:43
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:40, Вашингтон
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