Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым

У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию. У киевского же «Динамо» сейчас неудачный период в своей лиге — клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым.
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В Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым

В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.
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В Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым

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