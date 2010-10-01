Футбол
Бомбардир.руКононов может возглавить киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Спартака» Олега Кононова. По информации «Спорт-Экспресс», украинский клуб следит за ситуацией с возможным увольнением 53-летнего специалиста. Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.
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Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет
Комсомольская правда вчера в 18:05
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 14 сентября в 15:25
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Авто
Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
ФАН вчера в 09:18
Политика
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Не остался в стороне и Владимир Мединский, российский министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества, который напомнил, что заслуга советского маршала Конева заключалась не только в освобождении Праги от нацистских захватчиков, но и в сохранении города от разрушений.
Народные новости 13 сентября в 19:07
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 13 сентября в 01:28
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Помимо личного состава, планируется участие более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров.
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Крокодил советского космонавта откусил руку жителю Швеции
Как сообщили СМИ, в аквариуме находилась пара редких кубинских крокодилов, подаренных в 1977 году советскому космонавту Владимиру Шаталову Фиделем Кастро.
Газета.Ru 00:35
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Политика
WP: США рассматривают военный ответ на атаку саудовских НПЗ
Представители администрации США обсуждали "серьезный военный ответ" на атаку в отношении саудовских НПЗ, однако в Пентагоне, по данным WP, призвали к сдержанности.
Экономика сегодня вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно
По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.
Киноафиша России вчера в 04:21
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Матч ТВ 01:25
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру вчера в 12:44
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Авто
Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.
Motor 13 сентября в 03:25