У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию. У киевского же «Динамо» сейчас неудачный период в своей лиге — клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым.

с чего всё началось

Киевское «Динамо» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Спартака» Олега Кононова. По информации «Спорт-Экспресс», украинский клуб следит за ситуацией с возможным увольнением 53-летнего специалиста. Контракт Кононова со «Спартаком» истекает следующим летом.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Общество Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках» Capital Group планирует снести часть зданий Бадаевского завода и построить на этом месте «парящий в воздухе» 8-16-этажный жилой комплекс на 35-метровых опорах (как говорят арендаторы завода, на «ножках»).

Политика В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Кино Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Политика В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Авто «АвтоВАЗ» представил новую спецверсию трех моделей Lada Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.

Шоу-бизнес Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».

Авто Volkswagen назвал стоимость кроссовера VW T-Roc R Высокопроизводительный 296-сильный кроссовер Volkswagen Т-Roc R прибывает в Великобританию с ценой 38 450 фунтов стерлингов (3,07 млн рублей).

Происшествия Туриста смыло волной в море в Калининградской области По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.

Политика Евросоюз еще не получил от Великобритании предложений по Brexit Юнкер напомнил Джонсону, говорится в заявлении, что ответственность за предложение функциональных решений, совместимых с соглашением о Brexit от 25 ноября, лежит на Великобритании.