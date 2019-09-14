Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»

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