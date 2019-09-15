Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку с занимаемой должности.

Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.

Здоровье Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Космос Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.

Футбол В Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке».

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной угрозы из-за сильного ветра.

Футбол Григорян: слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА, но он их не слышал Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что игроки ЦСКА оскорбляли арбитра Михаила Вилкова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с его командой.

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Финансы Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник.

Общество В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Происшествия У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Футбол Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси» Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.

Общество Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.