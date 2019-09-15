Футбол

ProstoProSportProstoProSportКононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку с занимаемой должности.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Цорн ответил на вопрос юного болельщика «Спартака» о том, почему не увольняют Кононова

Sport24.ru07:47

Цорн не смог ответить, почему Кононова не увольняют, как Карреру

РИА Новости07:59

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

ТАСС07:14

«Почему Карреру уволили за три поражения, а Кононова — нет?!»

Спорт-Экспресс11:30

Юный болельщик «Спартака» спросил Кононова об увольнении

Матч ТВ08:19

Цорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»

Чемпионат07:44

«Почему Карреру уволили после трех подряд поражений, а Кононова – нет?» «Спартак» пообщался с болельщиками

Sports.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

Lenta.ru 09:05
Культура

Награждение престижной архитектурной премией Ага Хана прошло в Казани

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует потратить часть премии Ага Хана на то, чтобы нанять специалистов в области исламской архитектуры для проектирования в республике общественных пространств.
Интерфакс - Россия 13 сентября в 10:21
Футбол

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

РИА Новости вчера в 13:15
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Футбол

«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:34
Происшествия

В Калининградской области туриста смыло волной в море

Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Культура

В студии Юлии Началовой нашли последнюю запись певицы

АБН 12:26
Финансы

Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23
Происшествия

В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде

В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, который стоял на железнодорожных путях.
РБК 12:22
Армия и оружие

Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Известия 10:02
Политика

«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Происшествия

Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля

REGNUM 01:31
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес

Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу

Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Гаджеты

Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Армия и оружие

Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Политика

Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Политика

США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Футбол

Тамбов — ЦСКА 0:2

ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.
Спорт день за днем 11:25
Футбол

Гранит Джака: «Мы были испуганы во втором тайме с „Уотфордом“»

Матч ТВ 15:49
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Авто

Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор

Российская газета 10:53
Политика

Сноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Единоборства

ММА. Сен-Пьер включил Нурмагомедова в число сильнейших бойцов мира

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал лучших бойцов ММА в настоящий момент.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян помирился с бывшей супругой Татьяной Власовой

Напомним, Джигарханян и Власова развелись в 2015 году, незадолго до свадьбы актера на киевской пианистке Цымбалюк-Романовской.
Дни24 11:03
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное