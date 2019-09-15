Футбол

ProstoProSportProstoProSportКононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку с занимаемой должности.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Немедленное увольнение Кононова — лучшее решение для Федуна прямо сейчас. Это видят даже дети

Sport24.ru09:35

Цорн не смог ответить, почему Кононова не увольняют, как Карреру

РИА Новости07:59

Мацуев: тренеру «Спартака» Кононову нужно дать время до зимы на исправление ситуации

ТАСС09:57

«Почему Карреру уволили за три поражения, а Кононова — нет?!»

Спорт-Экспресс11:30

Юный болельщик «Спартака» спросил Кононова об увольнении

Матч ТВ08:19

Цорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»

Чемпионат07:44

«Почему Карреру уволили после трех подряд поражений, а Кононова – нет?» «Спартак» пообщался с болельщиками

Sports.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ

Пятый канал 04:41
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Происшествия

Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту

Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк

Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik 02:35
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Космос

НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна

На снимке, сделанном Сатурном в 2018 году, Хаббл запечатлел сильный шторм в северной полярной области, но на снимке 2019 года он исчез.
Live24 13 сентября в 02:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Происшествия

Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Футбол

«Болонья» одержала волевую победу над «Брешией» со счётом 4:3

«Болонья» обыграла «Брешию» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Марио Ригамонти» в городе Брешия.
Чемпионат 11:03
Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Известия 10:02
Авто

Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

ФАН 09:18
Футбол

Великолепный мяч Бистровича принес «ЦСКА» третью победу подряд

REGNUM 11:35
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Гузеева похудела и перекрасила волосы

За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56
Баскетбол

Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае.
Интерфакс-Спорт 10:00
Общество

Гей-парад в Харькове: националисты пытались прорвать оцепление

15 сентября в Харькове прошёл первый в истории города гей-парад. Националисты, в свою очередь, попытались сорвать мероприятие.
Украина.ру 10:28
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика

Доработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября

Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября.
News.ru 09:57
Политика

В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко

Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
РИА Новости 06:04
Политика

Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

RT на русском 11:27
Политика

Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию

Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
Rambler News Service 11:25
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Авто

Самопроизвольно тормозящие кроссоверы Nissan Rogue спровоцировали ДТП

Тарантас Ньюс вчера в 10:32
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Армия и оружие

Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма

ГЛАС.RU вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное