Футбол
Газета.RuКононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться со СМИ
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться с прессой после воскресного матча с "Оренбургом".
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Спортивный юрист: Кононов может не платить штраф КДК, если не планирует работать в футболе
Bookmaker-ratings.ru10:17
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Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
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Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье
Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.
Футбол
«Для русских футбол — это война. Либо побеждаешь, либо погибаешь». Слуцкий снова жжет
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий побывал в гостях у знаменитого в прошлом голландского полузащитника Энди ван дер Мейде в интернет-шоу Bij Andy in de auto Программа ван дер Мейде снята в популярном сегодня формате интервью в автомобиле.
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
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Здоровье
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Врачи местной поликлиники осмотрели ребенка, однако никаких посторонних предметов в ухе не увидели. Потому прописали капли и промывания.
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Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
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Футбол
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Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Происшествия
Пассажир трамвая зверски убил женщину-кондуктора во Владивостоке
Житель Владивостока избил до смерти женщину-кондуктора в трамвае.
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Тарас Бульба»
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, который получил два года колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 650 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".
Политика
Путин допустил возможность публикации своих переговоров с Трампом
Ранее стало известно, что в Кремле готовы обсудить с Белым домом публикацию стенограмм телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
Политика
Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство.
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Политика
Пушков посетовал на однообразные вопросы со стороны американских СМИ
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что представители американских СМИ способны задавать президенту РФ Владимиру Путину только один и тот же вопрос.
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
Политика
США расширили санкции против «повара Путина»
Очередные меры, согласно пресс-релизу Министерства финансов США, направлены, в частности, против активов бизнесмена Евгения Пригожина, которого в прессе называют «поваром Путина».
Общество
Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина
Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
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СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Происшествия
Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение
Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.