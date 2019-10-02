Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться с прессой после воскресного матча с "Оренбургом".

Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться со СМИ

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