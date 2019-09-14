Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки. Встреча завершилась домашним поражением столичного клуба со счетом 1:2.

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

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