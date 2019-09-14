Футбол

РБКРБККононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки. Встреча завершилась домашним поражением столичного клуба со счетом 1:2.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

«Мы играли как...» Реакция игроков «Спартака» на поражение от «Урала»

Спорт-Экспресс17:10

Кононов: «Я могу ответить болельщикам „Спартака“ только победами»

Sport24.ru11:56

Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами

Чемпионат12:05

Руководство «Спартака» продолжает доверять Кононову

Sport.ru15:00

«СЭ»: «Спартак» не будет увольнять Кононова. Он продолжит работать как минимум до игры с «Уфой»

Sports.ru13:49

«Спартак» освистали после матча, болельщики ждут отставки Кононова. Он говорит, что ответит победами

Матч ТВ13:12

Олег Кононов: Могу ответить болельщикам только победами

Советский спорт12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом

Газета.Ru 18:19
Единоборства

Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Футбол

«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

РИА Новости 08:47
Общество

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
Гаджеты

Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями

Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.
UfacityNews.ru 17:17
Общество

Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло

Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Экономика

Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Здоровье

В США могут запретить электронные сигареты

Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
Происшествия

Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем

RT на русском 18:38
Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Политика

NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно предлагал смягчить режим санкций в отношении Ирана.
ТАСС 17:32
Здоровье

Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков

Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске

Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Происшествия

В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек

За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Космос

Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже

Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.
Rusargument 12 сентября в 14:12
Космос

Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету

Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Культура

Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку

Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
Энергетика

Запад пытается вытеснить Россию с рынка газа в традициях торговой войны - немецкий политик

Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются, в традициях торговой войны, частично сместить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
ПРАЙМ 20:15
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Происшествия

Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте

Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Экономика

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Политика

Один: Дмитрий Быков

Д.Быков: Дудь был бы, мне кажется, замечательным кандидатом в президенты, именно потому что он голос поколения А так я вполне солидарен с Николаем Гумилевым, сказавшим, что самые умные люди и самые перспективные политики – это поэты.
Эхо Москвы вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное