Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки. Встреча завершилась домашним поражением столичного клуба со счетом 1:2.

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Экономика Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Авто Как экономить на бензине: 10 простых правил Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Футбол Ротор — Факел 2:0 «Ротор» объявил о расторжении контракта со старшим тренером Павлом Могилевским.

Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Политика Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество «Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.

Здоровье Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.

Армия и оружие Разведка США: Россия провалила испытания ракеты «Буревестник» Решение о начале разработки ракеты было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

Происшествия В Армении при нападении медведя погиб польский турист Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Происшествия Михаэль Шумахер пришёл в сознание После почти шести лет пребывания в коме, врачам удалось вывести Михаэля из неё.

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Авто Названы самые популярные китайские автомобили в России Среди моделей лидерство по продажам по-прежнему удерживает Geely Atlas, нашедший за последний месяц лета 610 покупателей (+154%).

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Футбол Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Пршибрам» В матче 9-го тура чемпионата Чехии «Млада Болеслав» разгромила «Пршибрам» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена».

Политика МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали сестре Уилана для обмена опытом о незаконном задержании пообщаться с женой находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Политика Украинцы в 1991 году хотели союза с Россией, — Кравчук Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году жители страны на референдуме голосовали не за «незалежность», а за союз с Россией, и надеялись сохранить тесные связи с ближайшими соседями.

Происшествия Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов» 14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.

Происшествия В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.

Шоу-бизнес Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.