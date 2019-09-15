Футбол
ИзвестияКононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
Самуэль Жиго
|12′
|42′
Отман Эль-Кабир
|48′
Владимир Ильин
|55′
Рафал Аугустыняк
|60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|62′
Гус Тил
|64′
|69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
|71′
|71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
|84′
Николай Рассказов
|90′+1′
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
20
Шюррле
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
14
Бавин
21
Насыров
44
Егорычев
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду. По его словам, ответом фанатам станут победы клуба.
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«Мы играли как...» Реакция игроков «Спартака» на поражение от «Урала»
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«Спартак» освистали после матча, болельщики ждут отставки Кононова. Он говорит, что ответит победами
Матч ТВ14 сентября в 13:12
Кононов о требованиях его уволить: «Каждый раз одно и то же. Мой ответ будет победами»
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