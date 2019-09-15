Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду. По его словам, ответом фанатам станут победы клуба.

Энергетика Цены на нефть взлетели на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть стремительно возросли на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне.

Культура Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Суд вынес приговор участнику протестов в Екатеринбурге Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Филатов вынес приговор по делу о протестах в сквере: местного жителя Станислава Мельниченко признали виновным по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти») и назначили ему шесть месяцев исправительных работ.

Происшествия У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Общество Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Происшествия Двойное убийство: на Урале вынесен приговор 79-летнему пенсионеру В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении 79-летнего жителя Невьянска, обвиняемом в двойном убийстве.

Происшествия На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".

Футбол Рома — Сассуоло 4:2 Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», забил гол в своем дебюте за римскую команду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Космос Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".

Авто Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.

Гаджеты Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.

Гаджеты Роскачество опубликовало новый список лучших смартфонов Полный список устройств опубликован на сайте ведомства, а в новом рейтинге лучшие результаты показали три модели устройств корейской компании, а именно Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Футбол Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.

Культура Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.