Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

Кононов ответил на вопрос о лайке Цорна под его сравнением с Кличко

Политика Умер бывший президент Франции Жак Ширак Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает агенство France Presse.

Шоу-бизнес Онколог объяснил связь рака у Фриске, Хворостовского и Заворотнюк Врач-онколог объяснил связь между раком у оперного певца Дмитрия Хворостовского, поп-певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Здоровье Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Шоу-бизнес Максим Галкин обнаружил своё сходство с Ксенией Собчак Развлекаются таким образом даже другие звёзды. Так, например, Максим Галкин недавно выяснил, что похож на телеведущую Ксению Собчак.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

Общество Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".

Игры Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Автоспорт Гран-при Формулы-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург "Гран-при России" впервые был включен в календарь "Формулы-1" в 2014 году. Гонка до сих пор проходила в Сочи.

Шоу-бизнес В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ» Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.

Авто Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 Nissan Patrol 2020 модельного года должен поступить в продажу в этом месяце на Ближнем Востоке, с новыми внешними доработками, более высоким уровнем интерьера, а также с улучшенными технологиями, сохраняя при этом свои жесткие внедорожные возможности.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.