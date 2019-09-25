Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUКононов ответил на вопрос о лайке Цорна под его сравнением с Кличко

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
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