Футбол

RT на русскомRT на русскомКто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 20 сентября
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
После поражения от «Уфы» позиции Олега Кононова в «Спартаке» называют шаткими. В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В случае поражения в Кубке, «Спартак» начнет поиски нового тренера

Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.
Bookmaker-ratings.ru04:07

Подробнее о событии

«Спартак» может уволить Кононова в случае вылета из Кубка России и назначить Парфенова

Sports.ru07:12

Источник: Федун уволит Кононова, если «Спартак» проиграет КАМАЗУ

Советский спорт08:01

Кононов покинет «Спартак» в случае вылета из Кубка России

Metaratings07:31

Кононова не уволят после Кубка России, на его место хотят иностранца

Спорт день за днем08:34

«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Российская газета04:54

СМИ: Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России

RT на русском05:03

Почему Кононов провалился в «Спартаке»

Чемпионат03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Футбол

Оренбург — Локомотив 2:3

«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс 06:24
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество

В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей

REGNUM 07:01
Происшествия

Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде

Lenta.ru 08:27
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

В Пентагоне оправдались за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире функционируют «с переменным успехом», и пообещал работать над тем, чтобы «подобные атаки больше не имели успеха».
ТК Звезда вчера в 10:56
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Спорт

Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами

Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Sportbox.RU 07:28
Музыка

Концерт Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии

Концерт, который должен был состояться в Event-Hall сити-парка «Град» вечером в воскресенье, 22 сентября, пройдет в то же время в понедельник, 23 сентября, сообщили организаторы шоу.
Обозреватель Врн 06:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Происшествия

В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб

В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РБК 08:14
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Культура

Танцовщица из Улан-Удэ прошла отбор в «Танцы» на ТНТ

Виктории Мункуевой 29 лет, девушка родилась и выросла в Бурятии.
Информ Полис online вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Здоровье

Перечислены продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами

Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.
ФедералПресс 05:27
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Волейбол

Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке мира

Соревнования завершатся 29 сентября. В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая.
Чемпионат 06:12
Происшествия

18-летнюю россиянку убили в подъезде дома 50 ударами ножа

Lenta.ru 08:22
Автоспорт

Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Общество

В Подмосковье выпал снег с градом

РИА Новости 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное