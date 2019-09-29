Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ. Тренер сам подал заявление об увольнении.
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