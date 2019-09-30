Футбол
РИА НовостиКононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ. Тренер сам подал заявление об увольнении.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Широков раскритиковал решение «Спартака» назначить Кузнецова и. о. главного тренера
Матч ТВ29 сентября в 15:33
Федун отказался комментировать отставку Кононова и быстро покинул стадион. ВИДЕО
Sport.ru29 сентября в 16:59
«Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев
Бомбардир.ру29 сентября в 13:04
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Спорт
Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в прыжках в высоту.
Спорт-Экспресс 07:53
Политика
Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Кино
На Comic Con Russia покажут «Дитя погоды» и не только
Сериал «Доктор Стоун» - научно-фантастический сёнен с элементами комедии, и на данный момент было показано 13 из его 26-ти эпизодов.
Фильм Про вчера в 10:37
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Гаджеты
Galaxy S11 получит камеру с разрешением выше 108-Мп
Как утверждает инсайдер, Galaxy S11 не обязательно будет обладать 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HMX, а получит камеру на уровень выше.
MobiDevices вчера в 14:04
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Армия и оружие
Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Экономика
Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»
По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36
Авто
Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Политика
Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии
Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года.
Вести.Ru 07:47
Общество
Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились
Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.
АМИТЕЛ 05:59
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Армия и оружие
В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Кино
Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»
Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post 06:17
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Футбол
РФС – о словах Смолова в перерыве матча с «Зенитом»: Фёдор погорячился
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников заявил, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов просто погорячился, когда из-за недовольства судейством в перерыве матча с «Зенитом» предложил отдать победу в чемпионате петербуржцам.
Чемпионат 08:27
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02