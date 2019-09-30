После четвертого подряд поражения московского «Спартака» в чемпионате России по футболу главный тренер команды Олег Кононов подал заявление об увольнении. Руководство клуба приняло его отставку.

Кононов сложил с себя полномочия главного тренера «Спартака»

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