Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Напомним, что в матче 11-го тура Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле проиграл "Оренбургу" со счетом 1:2. Это поражение стало для москвичей уже четвертым подряд в чемпионате страны.
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