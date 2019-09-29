Футбол
МК-Спорт«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Напомним, что в матче 11-го тура Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле проиграл "Оренбургу" со счетом 1:2. Это поражение стало для москвичей уже четвертым подряд в чемпионате страны.
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Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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