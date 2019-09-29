Футбол

News.ruNews.ruКононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Шоумен ТНТ: «Кононов не был готов к работе в „Спартаке“. Из его глупостей можно собрать стенд-ап»

Sport24.ruвчера в 18:17

«Спартак» ищет замену ушедшему в отставку Кононову

Газета.Ruвчера в 16:46

Его гол уволил Кононова из «Спартака» – интервью с Джордже Деспотовичем

Чемпионатвчера в 16:30

Пять вещей, которых не простили Олегу Кононову

Спорт-Экспрессвчера в 07:15

Широков раскритиковал решение «Спартака» назначить Кузнецова и. о. главного тренера

Матч ТВ29 сентября в 15:33

Официально: «Спартак» отправил в отставку Кононова

Sport.ru29 сентября в 12:43

Обсуждаем, кто должен быть новым тренером «Спартака»

Sports.ru29 сентября в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Здоровье

Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям

Депутаты выступили за запрет продажи электронных сигарет (вейпов) и безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.
Российская газета вчера в 10:22
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой с Эрикой Герцег

Сразу несколько источников сообщило, что у мужа Веры Брежневой появилась любовница.
Вечерний курьер вчера в 09:59
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия вчера в 05:30
Кино

Опубликованы новые трейлер и постер фильма «King’s Man: Начало»

REGNUM вчера в 01:38
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика

В Сенате США заявили, что импичмент Трампа придётся рассмотреть

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не может не принять на рассмотрение вопрос о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, если такое решение поддержит контролируемая демократами палата представителей.
Life.ru вчера в 21:51
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс ответил своему разгневанному тренеру: Тебя уволили за наркотики, за угрозы ответишь в суде

Allboxing.ru 00:01
Политика

Председателем Волгоградской областной Думы станет Александр Блошкин

Первым вопросом стало избрание председателя регпарламента – на эту должность у депутатов нашлась лишь одна кандидатура: Сергей Горняков предложил кандидатом в спикеры от «Единой России» бывшего замгубернатора Александра Блошкина.
Волга-Каспий вчера в 08:21
Политика

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.
Интерфакс 00:27
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Авто

Audi начала прием заказов на Audi Q3 с полным приводом в России

В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q3 с полным приводом.
Новые автомобили вчера в 23:15
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Гаджеты

Узкие рамки, процессор Arm, два порта USB-C и Windows Core OS: тонкий планшет Microsoft Surface 7 позирует на рендерах

Ожидается премьера ноутбука Surface Laptop 3, а также двух планшетов — Surface 7 и Surface Pro 7. На этих рендерах позирует, пожалуй, самая интересная из новинок — Surface 7. Интересен он по ряду причин.
iXBT.com вчера в 23:44
Космос

Строительные блоки ДНК могут быть созданы в межзвездных облаках

Как показало исследование, некоторые из строительных блоков ДНК могут быть получены в межзвездных условиях.
ГЛАС.RU вчера в 08:13
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

Лайнер А320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.
РБК 00:00
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru вчера в 06:43
Армия и оружие

СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток

Известия вчера в 21:09
Космос

Учёный надеется создать космический корабль со сверхсветовой скоростью

Мексиканский учёный Мигель Алькубьерре надеется, что уже в скором будущем удастся создать космический корабль со сверхсветовой скоростью.
HotGeo вчера в 07:48
Происшествия

МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
Происшествия

Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Здоровье

Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин

Medical Note вчера в 11:38
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

Sportbox.RU вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное