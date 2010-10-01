В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Для главного тренера "шмелей" Дмитрия Парфенова эта победа стала четвертой в шести встречах с Олегом Кононовым. Во главе «Тосно» Парфенов одолел «Ахмат», а с «Уралом» — «Арсенал» и дважды «Спартак».

Кононов проиграл Парфенову четыре матча из шести

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