РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКононов проиграл Парфенову четыре матча из шести

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Для главного тренера "шмелей" Дмитрия Парфенова эта победа стала четвертой в шести встречах с Олегом Кононовым. Во главе «Тосно» Парфенов одолел «Ахмат», а с «Уралом» — «Арсенал» и дважды «Спартак».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Парфенов — гроза «Спартака». Три главные дуэли 9-го тура РПЛ

Sportbox.RUвчера в 08:34

Кононов проиграл Парфенову четыре матча из шести

Спорт-Экспресс15:47

«Спартак» проиграл «Уралу» четыре последних матча из шести

Sports.ru11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Авто

Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак

На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.
Росбалт 03:13
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости

Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Киберспорт

Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3

По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Шоу-бизнес

Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».
Взгляд.ру 18:24
Технологии

Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам

Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Здоровье

Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Футбол

«Барселона» без Месси разгромила «Валенсию» Черышева

Игравшие без своего лидера аргентинца Лионеля Месси каталонцы выиграли матч с крупным счетом 5:2. "Барса" начала матч с места в карьер: на 2-й минуте Фати с передачи де Йонга забил первый гол, а на 7-й ассистент и голеадор поменялись амплуа.
Вести.Ru 17:50
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Здоровье

Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

Газета.Ru 08:42
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Кино

Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Кино

Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Количество погибших при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 13:56
Экономика

В России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 07:47
Происшествия

Михаэль Шумахер вышел из пятилетней комы

Москва меняется 11 сентября в 17:14
Здоровье

Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака

На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Политика

Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских

Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Футбол

Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру 14:40
Политика

NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно предлагал смягчить режим санкций в отношении Ирана.
ТАСС 17:32
Авто

В Mitsubishi нашли замену Pajero

Японская компания Mitsubishi, похоже, определилась с заменой легендарной модели Pajero.
SpeedMe 03:40
Здоровье

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
Политика

Экс-депутат Рады указал на «шоковое» состояние сотрудников «Нафтогаза»

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как сейчас обстоят дела в компании «Нафтогаз», где ожидают коллапса в связи с возможным прекращением транзита российского газа.
Экономика сегодня вчера в 01:30
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российская премьер-лига
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига». В июле 2018 года была переименована в Российскую Премьер-Лигу с представлением нового логотипа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное