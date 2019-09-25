Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruКононов рассказал о ситуации внутри «Спартака»

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Наставник «Спартака» Олег Кононов после победы над «КАМАЗом» в 1\16 финала Кубка России рассказал о ситуации внутри команды.
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Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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