Футбол
Vprognoze.ruКононов рассказал о ситуации внутри «Спартака»
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Эсекиэль Понсе
Давид Караев
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Эсекиэль Понсе
Наставник «Спартака» Олег Кононов после победы над «КАМАЗом» в 1\16 финала Кубка России рассказал о ситуации внутри команды.
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Замены Кононову нет. Только поэтому он работает в «Спартаке» — победа в Кубке тут ни при чем
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