Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) рассказал, как относится к критике с трибун.

Кононов объяснил, влияет ли на «Спартак» давление трибун

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