Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКононов объяснил, влияет ли на «Спартак» давление трибун

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1) рассказал, как относится к критике с трибун.
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