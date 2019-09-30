с чего всё началось

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем очередном заседании 2 октября рассмотрит вопрос о неявке уже бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова на флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Спорт день за днем

Кононова могут оштрафовать за неявку на интервью и пресс-конференцию

Спорт день за днем

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Киберспорт Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.

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