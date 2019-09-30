Футбол
Российская газетаКононова могут оштрафовать за неявку на интервью и пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем очередном заседании 2 октября рассмотрит вопрос о неявке уже бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова на флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
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За флеш-интервью — 50 тысяч рублей лично Кононову, за непоявление на пресс-конференции — 50 тысяч лично Кононову, — приводит слова главы КДК РИА Новости.News.ru08:43
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Спортивный юрист: Кононов может не платить штраф КДК, если не планирует работать в футболе
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